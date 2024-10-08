Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели. Под завалами могут быть люди.

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Что известно о пострадавших в Харькове

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по состоянию на 11:56, количество пострадавших в Харькове в гражданском предприятии возросло до 16 человек.

Один из них в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы трое,

– написал харьковский мэр.

Кроме того, Терехов отмечал, что под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи этим гражданам. Среди пострадавших также есть 16-летний ребенок.

До этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что было зафиксировано вражеское попадание в Индустриальном районе Харькова. На месте работают сотрудники экстренной медицинской службы. Пострадали гражданские.

По словам Синегубова, пока тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.

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