Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники. Під завалами можуть бути люди.
До теми Тривогу не оголошували: у Харкові було кілька прильотів, є поранені на цивільному підприємстві
Що відомо про постраждалих у Харкові
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що, станом на 11:56, кількість постраждалих у Харкові на цивільному підприємстві зросла до 16 осіб.
Один з них у важкому стані. Всього шпиталізовані троє,
– написав харківський мер.
Окрім того, Терехов зазначав, що під завалами на місці удару перебувають мінімум двоє людей. Рятувальники роблять все для допомоги цим громадянам. Серед постраждалих також є 16-річна дитина.
До цього очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що було зафіксоване вороже влучання в Індустріальному районі Харкова. На місці працюють працівники екстреної медичної служби. Постраждали цивільні.
За словами Синєгубова, наразі тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.
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Харків знову потерпав через російські атаки
- Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що, близько 10:42, у місті за попередньою інформацією, зафіксували приліт. Згодом мер уточнив, що по Харкову прильотів було кілька.
- На місці атаки, на цивільному виробництві, спалахнула масштабна пожежа, є руйнування інфраструктури. Також там працюють всі необхідні служби та рятувальники.
- Варто зазначити, що на момент вибухів у Харкові повітряної тривоги ні в місті, ні в області не було. Попри це, Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку Сумської та Донецької областей.