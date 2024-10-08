Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов. Наразі дані про постраждалих не надходили, а всю інформацію перевіряють.

Дивіться також Полювання на цивільних: наслідки останніх обстрілів Харківщини

Росіяни завдали удару по Харкову

Близько о 10:40 у Харкові чули потужний вибух. Повітряну тривогу у місті не оголошували, а Повітряні сили не попереджали про загрозу для Харківщини, хоча у цей час російські загарбники здійснювали пуски КАБів у напрямку Сумської та Донецької областей.



Тривогу на Харківщині не оголошували / Скриншот

Близько о 10:42 Ігор Терехов заявив, що у Харкові, за попередньою інформацією, зафіксували приліт. Інших даних він не розкрив, а лише додав, що інформація уточнюється.

За кілька хвилин Олег Синєгубов додав, що зафіксовано, за попередніми даними, приліт керованої авіабомби в Індустріальному районі Харкова. Ворог цинічно вдарив по цивільному підприємству.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються,

– повідомив Синєгубов.

О 11:16 Терехов уточнив, що приліт був не один, а кілька.

На місці атаки, на цивільному виробництві, спалахнула масштабна пожежа, є руйнування інфраструктури. Місцева влада продовжує уточнювати усі дані щодо цинічної атаки російських загарбників.

У Харкові є поранені

Внаслідок ворожої атаки є потерпілі. Так, щонайменше 16 осіб постраждали внаслідок російського цинічного удару по цивільному виробництву. Станом на 12:25 до лікарні госпіталізовано 7 постраждалих, троє з яких у важкому стані.

Серед постраждалих також є дитина 16 років.

За попередніми даними, під завалами можуть бути щонайменше 2 людини. Рятувальники роблять все можливе, щоб врятувати постраждалих.