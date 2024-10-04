Также через приложение уже 1 000 военных формирований организовывали работу с электронными рапортами. Об этом сообщили в Минобороны.
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Ежедневно в приложении регистрировалось по 5 тысяч человек
Активно приложение Армия+ используют в Десантно-штурмовых войсках.
На сегодня зарегистрированные в приложении военнослужащие могут:
- подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов,
- генерировать уникальный Армия ID,
- проходить опросы.
Сейчас этими функциями могут воспользоваться военнослужащие ВСУ и Госспецтрансслужбы. Впоследствии его пользователями смогут стать все подразделения Сил обороны.
В сентябре в Армия+ ежедневно авторизовывались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь – это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы. И это часть цифровой трансформации нашего войска,
– отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В министерство уже поступают отзывы от командиров и личного состава, которые пользуются приложением. Они отмечают экономию времени и ресурсов, которые когда-то тратились на бумажную работу.
"Быстрые темпы внедрения видим в бригадах, личный состав которых рассредоточен и находится далеко от собственных штабов. Армия+ помогает быстро отправить рапорт, проследить его согласование, независимо от того, где физически находится командование", – добавил заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко.