Також через додаток уже 1 000 військових формувань організовували роботу з електронними рапортами. Про це повідомили у Міноборони.

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Щодня у застосунку реєструвалося по 5 тисяч осіб

Найактивніше застосунок Армія+ використовують у Десантно-штурмових військах.

На сьогодні зареєстровані у додатку військовослужбовці можуть:

  • подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів,
  • генерувати унікальний Армія ID,
  • проходити опитування.

Наразі цими функціями можуть скористуватися військовослужбовці ЗСУ та Держспецтрансслужби. Згодом його користувача зможуть стати всі підрозділи Сил оборони.

У вересні в Армія+ щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв'язок – це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники і захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська,
– зауважила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У міністерство уже надходять відгуки від командирів та особового складу, які користуються додатком. Вони відзначають економію часу та ресурсів, які колись витрачалися на паперову роботу.

"Швидкі темпи впровадження бачимо в бригадах, особовий склад яких розосереджений та знаходиться далеко від власних штабів. Армія+ допомагає швидко відправити рапорт, простежити його погодження, незалежно від того, де фізично знаходиться командування", – додав заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.