Також через додаток уже 1 000 військових формувань організовували роботу з електронними рапортами. Про це повідомили у Міноборони.

Дивіться також Мобілізація в Україні: кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК у 2024 році

Щодня у застосунку реєструвалося по 5 тисяч осіб

Найактивніше застосунок Армія+ використовують у Десантно-штурмових військах.

На сьогодні зареєстровані у додатку військовослужбовці можуть:

подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів,

генерувати унікальний Армія ID,

проходити опитування.

Наразі цими функціями можуть скористуватися військовослужбовці ЗСУ та Держспецтрансслужби. Згодом його користувача зможуть стати всі підрозділи Сил оборони.

У вересні в Армія+ щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв'язок – це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники і захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська,

– зауважила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У міністерство уже надходять відгуки від командирів та особового складу, які користуються додатком. Вони відзначають економію часу та ресурсів, які колись витрачалися на паперову роботу.

"Швидкі темпи впровадження бачимо в бригадах, особовий склад яких розосереджений та знаходиться далеко від власних штабів. Армія+ допомагає швидко відправити рапорт, простежити його погодження, незалежно від того, де фізично знаходиться командування", – додав заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.