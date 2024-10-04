Також через додаток уже 1 000 військових формувань організовували роботу з електронними рапортами. Про це повідомили у Міноборони.
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Щодня у застосунку реєструвалося по 5 тисяч осіб
Найактивніше застосунок Армія+ використовують у Десантно-штурмових військах.
На сьогодні зареєстровані у додатку військовослужбовці можуть:
- подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів,
- генерувати унікальний Армія ID,
- проходити опитування.
Наразі цими функціями можуть скористуватися військовослужбовці ЗСУ та Держспецтрансслужби. Згодом його користувача зможуть стати всі підрозділи Сил оборони.
У вересні в Армія+ щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв'язок – це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники і захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська,
– зауважила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
У міністерство уже надходять відгуки від командирів та особового складу, які користуються додатком. Вони відзначають економію часу та ресурсів, які колись витрачалися на паперову роботу.
"Швидкі темпи впровадження бачимо в бригадах, особовий склад яких розосереджений та знаходиться далеко від власних штабів. Армія+ допомагає швидко відправити рапорт, простежити його погодження, незалежно від того, де фізично знаходиться командування", – додав заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.