Футбол 24 обновил мобильное приложение: новый матч-центр, раздел турниров и Reels

Новый футбольный сезон уже стартовал, а календарь все плотнее заполняется матчами. Параллельно с играми появляются новые футбольные новости, результаты и события, за которыми болельщики следят ежедневно.

Футбол 24 также продолжает развивать свое мобильное приложение. В последнем обновлении изменили внешний вид матч-центра, новостной ленты и навигации, добавили отдельный раздел для футбольных турниров, быстрый доступ к матчам в прямом эфире и короткие видео в формате Reels.

Матч-центр получил новый облик

Именно матч-центр помогает быстро сориентироваться в футбольном расписании: узнать, какие матчи состоятся сегодня, проверить результаты или найти нужную команду или турнир.

В новой версии приложения мы обновили его дизайн и структурировали информацию так, чтобы пользователь мог быстрее найти нужные данные.

Отдельно упростили доступ к матчам, которые проходят прямо сейчас. В верхней части приложения появилась постоянная кнопка Live. Нажав на нее, можно сразу перейти к актуальным матчам.

Есть подсказка и в новостной ленте. Мигающий индикатор показывает, что в данный момент проходит матч или другое важное футбольное событие.

Найти нужный турнир стало проще

В сезоне одновременно проходят десятки футбольных чемпионатов. Поэтому болельщику, который следит не за одной командой, а за несколькими турнирами, важно иметь быстрый доступ к каждому из них.

В Футбол 24 для этого появился отдельный раздел Турниры. Здесь собраны футбольные чемпионаты и соревнования, за которыми можно следить в приложении.

Теперь, чтобы найти нужную лигу, не придется переключаться между разными разделами. Открываете Турниры, выбираете нужное соревнование и получаете доступ к его матчам и новостям.

Короткие спортивные видео в формате Reels

Футбольные новости теперь можно не только читать. В приложении Футбол 24 появились Reels со спортивным контентом.

Короткие видео подойдут тем, кто хочет быстро просмотреть главные события, но не имеет времени читать полноценный материал. Достаточно открыть Reels и пролистать видео, чтобы за несколько минут узнать больше об актуальных событиях в мире футбола и спорта.

При этом пользователь сам выбирает удобный формат: можно прочитать новость или посмотреть короткое видео на ту же тему.

Интересное видео также легко отправить другим. Поделиться им с друзьями, коллегами или родными можно с помощью кнопки в правом нижнем углу экрана.

Информация о матче теперь доступна в самой новости

Еще одно изменение касается материалов о футбольных матчах. Теперь карточка поединка с основной информацией появляется непосредственно внутри новости.

Поэтому, если вы читаете материал о конкретном матче, не нужно покидать страницу и отдельно открывать матч-центр. Основные данные об игре доступны прямо в тексте новости.

Также в новой версии обновили дизайн ленты новостей и навигационного меню. Это позволяет быстрее переходить между основными разделами приложения и находить нужный контент.

На этом команда Футбол 24 не останавливается. Уже готовим следующие обновления, среди которых новая версия турнира прогнозистов и раздела Избранное.

Обновленное мобильное приложение Футбол 24 уже доступно для скачивания на Android и iOS. В нем можно читать новости футбола, следить за матчами в прямом эфире, проверять результаты и находить информацию о любимых турнирах.