Некоторые сервисы "Резерв+" могут быть недоступны: в чем причина и как надолго

Согласно сообщению Министерства обороны Украины, с 20:00 до 23:00 специалисты будут проводить плановые технические работы. В связи с этим возможны временные задержки при получении или обновлении военно-учетных данных, что также может повлиять на работу других сопутствующих сервисов.

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Чтобы не остаться без подтверждения статуса во время возможной проверки, пользователям рекомендуется заранее нажать значок "+" на главном экране приложения и загрузить файл. Если во время плановых работ документ не обновится, представители ведомства рекомендуют попробовать позже и подчеркивают, что повторно входить в личный кабинет не нужно.

После завершения технических настроек в 23:00 все цифровые сервисы продолжат функционировать в штатном режиме.