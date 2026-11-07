Деякі сервіси Резерв+ можуть бути недоступні: у чому причина

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

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Що відомо про обмеження роботи Резерв+?

У суботу, 7 листопада, з 20:00 до 23:00 у застосунку Резерв+ проводитимуть планові технічні роботи.

У цей час можуть виникати затримки з отриманням та оновленням електронного військово-облікового документа, а також проблеми з роботою інших послуг.

Користувачам, яким знадобиться документ ввечері, радять заздалегідь завантажити його на телефон у форматі PDF. Для цього потрібно натиснути "+" на головному екрані застосунку та вибрати "Завантажити PDF".

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно. Після завершення робіт усі послуги Резерв+ мають працювати у звичайному режимі.

Раніше повідомлялося, чому користувачі не можуть авторизуватися у застосунку. Увійти в Резерв+ може не вдаватися через активовані root-права на смартфонах Android. У такому разі застосунок блокує доступ через посилений захист даних. Щоб розв'язати проблему, потрібно вимкнути root-права або скористатися іншим смартфоном.