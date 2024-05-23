В частности, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, понадобится ли приложение при пересечении границы, информирует 24 Канал.
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По его словам, при выезде за границу пограничники ориентируются на данные военного билета, но не будут принимать во внимание данные из приложения Резерв+. Правда, приложение может понадобиться в случае проверки подлинности военно-учетного документа.
Резерв+ исключительно для обновления своих данных и исключительно для граждан, потому что на границе сотрудники ГПСУ не принимают во внимание это приложение,
– сказал Андрей Демченко.
Представитель отметил, что пограничники проверяют исключительно бумажный военно-учетный документ с соответствующими отметками. Это касается тех лиц, у кого ГПСУ дополнительно начала проверять наличие этого документа.
Демченко также отметил, что с марта между Госпогранслужбой и Министерством обороны налажено информационное взаимодействие между базами данных.
"При необходимости пограничники могут использовать базу данных "Оберег", как дополнительный инструмент, чтобы проверить, не использует ли человек поддельный документ", – пояснил Демченко.
Главное о приложении Резерв+
- Приложение Резерв+ начало работу 18 мая – в день вступления в силу нового закона о мобилизации. В приложении можно обновить военно-учетные данные.
- Оно доступно для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.
- В Минобороны объясняли, что военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Ведь они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать правила учета.