Зокрема, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, чи знадобиться додаток при перетині кордону, інформує 24 Канал.
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За його словами, при виїзді за кордон прикордонники орієнтуються на дані військового квитка, але не братимуть до уваги дані із додатку Резерв+. Щоправда, застосунок може знадобитися у разі перевірки справжності військово-облікового документа.
Резерв+ виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, бо на кордоні співробітники ДПСУ не беруть до уваги цей додаток,
– сказав Андрій Демченко.
Речник зауважив, що прикордонники перевіряють виключно паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Це стосується тих осіб, у кого ДПСУ додатково почала перевіряти наявність цього документу.
Демченко також зауважив, що з березня між Держприкордонслужбою і Міністерством оборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних.
"За необхідності прикордонники можуть використовувати базу даних "Оберіг", як додатковий інструмент, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблений документ", – пояснив Демченко.
Головне про додаток Резерв+
- Застосунок Резерв+ почав роботу 18 травня – у день набуття чинності нового закону про мобілізацію. У додатку можна оновити військово-облікові дані.
- Він доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.
- У Міноборони пояснювали, що військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Адже вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.