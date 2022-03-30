Соответствующая услуга появилась в сервисе Дия с 29 марта. Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

Заметьте Украинцы вскоре смогут внести в действие факты поврежденного оккупантами имущества

В "Дия" можно подать заявление для компенсации разрушенного жилья

По состоянию на 00:50 30 марта услуга уже работает. Правда, перед этим необходимо обновить мобильное приложение Дия. Дальше нужно:

войти в "Услуги";

выбрать "Поврежденное имущество";

нажать "Начать" и вводить адрес и другую дополнительную информацию.

В приложении Дия можно подать заявку на возмещение имущества, утраченного во время войны / Скриншот 24 канала

Вечером, 29 марта, Владимир Зеленский заявил, что на портале Дия уже можно подать заявки на возмещение имущества, которые люди потеряли из-за нападения россиян.

С сегодняшнего дня (речь идет о 29 марта – 24 канал) будет работать новый функционал нашего государственного сервиса Дия. Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку на портале Дия,

– пояснил Президент Украины.

Добавил, что через неделю аналогичная услуга будет доступна офлайн – в центрах предоставления админуслуг.