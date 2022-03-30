Відповідна послуга з'явилась у Діїі з 29 березня. Про це у вечірньому звернення повідомив Володимир Зеленський.
Зауважте Українці незабаром зможуть внести в Дію факти пошкодженого окупантами майна
У Дії можна подати заяву для компенсації зруйнованого житла
Станом на 00:50 30 березня, послуга вже працює. Щоправда, перед цим потрібно оновити мобільний застосунок Дія. Далі потрібно:
- увійти у "Послуги";
- обрати "Пошкоджене майно";
- натиснути "Почати" та вводити адресу та іншу додаткову інформацію.
У Дії можна подати заявку на відшкодування майна, втраченого під час війни / Скриншот 24 каналу
Ввечері, 29 березня, Володимир Зеленський заявив, що у Дії вже можна подати заявки на відшкодування майна, які люди втратили через напад росіян.
Відсьогодні (мовиться про 29 березня – 24 канал) працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу Дія. Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у Дії,
– пояснив Президент України.
Додав, що через тиждень аналогічна послуга буде доступна офлайн – у центрах надання адмінпослуг.
До теми: вечірнє звернення Зеленського за 29 березня – дивіться відео