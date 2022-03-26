Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що 26 березня уряд ухвалив постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене окупантами нерухоме майно.

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Зокрема, це можна буде робити через портал та застосунок "Дія" вже за тиждень.

Кожен українець, чию домівку зруйнувала війна, зможе через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно на відбудову,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна все відбудує: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожне постраждале місто. "І цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків", – додав він.

До слова, за місяць війни в Україні російські війська зруйнували цілі міста, інфраструктуру, житлові комплекси мости та дороги. Й щоб приступити до відбудови, як заявив Володимир Зеленський, нам необхідний мир.

Важливо – Окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей у Маріуполі:

Текст публікації Дениса Шмигаля:

Минулого тижня я анонсував, що Уряд уже найближчим часом розробить механізм фіксації збитків кожного українця, чиє майно зруйнувала війна.

Сьогодні Уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок Дія.

Уже за тиждень після набрання постановою чинності кожен українець, чию домівку зруйнувала війна, зможе через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень, аби ми мали можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.

Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків.