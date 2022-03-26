Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что 26 марта правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном оккупантами недвижимом имуществе.

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В частности, это можно будет делать через портал и приложение "Дия" уже через неделю.

Каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через "Дия" направить сообщение и зафиксировать факт повреждений. Впоследствии благодаря этой информации у правительства будет возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление,

– заявил Шмигаль.

Премьер отметил, что Украина все отстроит: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждый пострадавший город. "И этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации ущерба", – добавил он.

К слову, за месяц войны в Украине российские войска разрушили целые города, инфраструктуру, жилые комплексы, мосты и дороги. И чтобы приступить к восстановлению, как заявил Владимир Зеленский , нам необходим мир.

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Текст публикации Дениса Шмыгаля:

На прошлой неделе я анонсировал, что Правительство уже в ближайшее время разработает механизм фиксации ущерба каждому украинцу, чье имущество разрушила война.

Сегодня Правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Действие.

Уже через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через Действие прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы мы имели возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление.