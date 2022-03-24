Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському виданню la Repubblica, передає 24 канал. Забрали найважливіше.

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Відповідаючи на питання журналістів щодо масштабів руйнувань в Україні, Зеленський зазначив, що зараз для України найголовніше – це мир. Адже лише в таких умовах можна говорити про відбудову країни.

Ми все відбудуємо, я переконаний в цьому. Для цього нам потрібний мир. Якнайшвидше. Наша найголовніша втрата – це люди,

– зазначив президент.

Скільки об'єктів зруйновано

За місяць війни в Україні зруйнована інфраструктура, мости та дороги, які відбудовувалися протягом останніх років, житлові комплекси, нові школи, лікарні. На жаль, кілька міст просто стерті з лиця землі – Гостомель, Волноваха, Буча.

Пошкоджено понад 550 закладів освіти, 72 з них зруйновано повністю. Обстріляно 246 лікарень, 13 з яких зруйновано вщент. Зеленський наголосив, що це не кінцеві цифри й щодня статистика зростає.