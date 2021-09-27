Соответствующая проблема появилась ориентировочно в 14:30. Об этом начали писать пользователи в комментариях под заметкой на странице банка в фейсбуке.

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В приложении Приват24 случился сбой

Пользователь спросил, почему не предупредили о том, что приложение не работает.

Мы знаем о сложности авторизации в приложение Приват24 и уже занимаемся решением вопроса,

– ответили в банке.

Там объяснили, что уже "чинят" неисправности. В банке также рассказали о сбое:

"это не запланированные технические работы, знаем и уже исправляем!"

"наши коллеги уже занимаются решением сбоя авторизации в Приват24, вскоре все будет работать в стандартном режиме".

Кроме этого, один из пользователей сообщил, что не только приложение не работает, но и Приват24 тоже.

Спасибо за сигнал, уже работаем над решением вопроса,

– заявили в банке.

Однако не указали, когда система будет полноценно работать.

Обратите внимание! "Приватбанк" национализировали в декабре 2016 года. Причина – банк настолько большой, что от состояния дел в нем зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране, а проблемы у банка были системные и накапливались годами.

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