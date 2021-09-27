Відповідна проблема з'явилась орієнтовно о 14:30. Про це почали писати користувачі у коментарях під дописом на сторінці банку в фейсбуці.

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У додатку Приват24 трапився збій

Користувач запитав, чому не попередили про те, що додаток не працює.

Ми знаємо про складності авторизації в додаток Приват24 та вже займаємось вирішенням питання,

– відповіли у банку.

Там пояснили, що вже "лагодять" несправності. У банку також розповіли про збій:

"це не заплановані технічні роботи, знаємо та вже виправляємо!"

"наші колеги вже займаються рішенням збою авторизації в Приват24,незабаром все буде працювати в стандартному режимі".

Окрім цього, один з користувачів повідомив, що не тільки додаток не працює, а й Приват 24 теж.

Дякуємо за сигнал, вже працюємо над вирішенням питання,

– заявили в банку.

Однак не вказали, коли система повноцінно працюватиме.

Зверніть увагу! "Приватбанк" націоналізували у грудні 2016 року. Причина – банк настільки великий, що від стану справ у ньому залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні, а проблеми у банку були системні і накопичувалися роками.

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