Суд задовольнив клопотання Петра Порошенка і Валерії Гонтаревої про відхилення позову Ігоря Суркіса. Адже згідно з британським законодавством, іноземні держави та їх посадовці захищені імунітетом.
Цікаво Справа на 350 мільйонів: Верховний Суд призначив розгляд позову Суркісів до "Приватбанку"
Порошенко і Гонтарева діяли як посадовці
Високий суд Лондона дійшов до висновку, що під час націоналізації "Приватбанку" тодішні президент та голова НБУ діяли як державні посадовці. Через це їх не мають права судити на території Великої Британії.
Крім того, лондонський суддя вирішив, що звинувачення Гонтаревої у змові "не мають реальних шансів на успіх та приречені на провал". Також в рішенні суду йдеться про те, що Валерія Гонтарева є професійним банкіром з 30-річним стажем та не є олігархом.
З огляду на ці причини, позов Суркісів відхилили.
"Справа Суркісів": головне
- Брати Суркіси подали до Високого суду Лондона позов про стягнення 350 тисяч доларів з державного "Приватбанку".
- Причиною позову стало те, що під час націоналізації "Приватбанку" Суркісів визнали пов'язаними зі збитковою діяльністю і конфіскували гроші з їхніх рахунків.
- Верховний Суд 8 вересня 2020 року відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання "Приватбанку" чим зупинив стягнення 350 мільйонів доларів.
- Такий же позов Суркіси подали і до Верховного суду.