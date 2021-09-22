Суд задовольнив клопотання Петра Порошенка і Валерії Гонтаревої про відхилення позову Ігоря Суркіса. Адже згідно з британським законодавством, іноземні держави та їх посадовці захищені імунітетом.

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Порошенко і Гонтарева діяли як посадовці

Високий суд Лондона дійшов до висновку, що під час націоналізації "Приватбанку" тодішні президент та голова НБУ діяли як державні посадовці. Через це їх не мають права судити на території Великої Британії.

Крім того, лондонський суддя вирішив, що звинувачення Гонтаревої у змові "не мають реальних шансів на успіх та приречені на провал". Також в рішенні суду йдеться про те, що Валерія Гонтарева є професійним банкіром з 30-річним стажем та не є олігархом.

З огляду на ці причини, позов Суркісів відхилили.

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