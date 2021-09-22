Суд удовлетворил ходатайство Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой об отклонении иска Игоря Суркиса. Так как согласно британскому законодательству, иностранные государства и их должностные лица защищены иммунитетом.

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Порошенко и Гонтарева действовали как чиновники

Высокий суд Лондона пришел к выводу, что во время национализации "Приватбанка" тогдашние президент и глава НБУ действовали как государственные чиновники. За это их не имеют права судить на территории Великобритании.

Кроме того, лондонский судья решил, что обвинения Гонтаревой в сговоре "не имеют реальных шансов на успех и обречены на провал". Также в решении суда говорится о том, что Валерия Гонтарева является профессиональным банкиром с 30-летним стажем и не является олигархом.

Учитывая эти причины, иск Суркисов отклонили.

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