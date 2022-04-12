Как западные лидеры обещали наказать Россию за применение химического оружия

О возможном использовании химического оружия россиянами говорили в течение последних недель сразу несколько мировых лидеров. Они отмечали, что такие шаги недопустимы, поэтому обещали наказывать Россию.

В Мариуполе 11 апреля российские военные, вероятно, уже прибегли к этому позорному нарушению международных норм. Как западные лидеры обещали отреагировать на применение Россией химоружия – в материале 24 канала.

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Столтенберг говорил многое, но без конкретики

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 марта заявил, что в Альянсе наблюдают за всеми действиями российских войск. Мол, видно, когда они хотят инсценировать поводы для использования химического оружия.

Также он отметил, что пропаганда Кремля распространяет фейки об ВСУ. Однако мировое сообщество уверено, что наши защитники не разрабатывают запретное вооружение.

Президент США и другие союзники четко заявили, что если они будут использовать химическое оружие, то они заплатят высокую цену,

– сказал тогда Столтенберг.

Однако в то же время конкретных обещаний лидер НАТО не давал. Потому что, мол, "не хочет сейчас размышлять о военной реакции".

Как отреагировал посол в ООН

Впервые озвучила позицию США 20 марта посол страны ООН Линда Томас-Гринфилд. Она сказала, что при использовании химического оружия в Украине Россия ощутит очень много последствий.

Однако госпожа решила не указывать, что именно может ожидать Кремль. Она добавила, что Россия уже использовала химическое оружие. Вероятно, говорилось о войне в Сирии.

Байден пригрозил России

Президент США Джозеф Байден высказался по этому поводу уже 24 марта на встрече "Большой 7". Он подчеркнул, что даже возможность использования химического оружия недопустима.

Лидер американцев отметил, что подход к участию в войне в Украине может резко измениться. Поэтому посоветовал России не нарушать международные договоренности. В то же время, в Североатлантическом альянсе уже много раз говорили, что не будут вступать в войну.

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Непреклонна и поддержка от Польши

Президент Польши Анджей Дуда 13 марта также заявил, что Альянс будет пересматривать свою позицию по поводу невмешательства в эту войну. Он акцентировал, что применение химического оружия представляет опасность не только для Украины.

Мол, в таком случае нужно будет думать о защите Европы и всего мира. "НАТО придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать", – сказал тогда политик.

США обещали оказать защиту от химических атак

В Белом Доме 1 апреля сказали, что предоставят Украине средства защиты от атаки химикатами. Прежде всего, это касалось защитных костюмов, другого снаряжения и специальной техники.

Следует отметить, что уже 7 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина готова к химической атаке. Он отметил, что все медики прошли инструктажи, а в больницах достаточно антидотов.

Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник Минздрав

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