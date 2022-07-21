Ядерное оружие против Украины путин не применит, а химическое – может: адмирал США о причине

путин вряд ли решится развязать ядерную войну, вероятность такого развития событий незначительна. В то же время, диктатор может применить против Украины химическое оружие.

путин ведет ядерный шантаж

В то же время глава кремля продолжает пугать Запад и регулярно манипулирует тем, что может начать ядерную войну – считает американский адмирал Джеймс Ставридис.

Внимание россия до конца войны будет напоминать, что у нее есть ядерное оружие, – эксперт

Он отметил, что США, как и россия, одинаково хорошо обеспечены ядерным оружием. Ядерный потенциал есть, конечно же, и у НАТО.

Другими словами, по обе стороны украинского конфликта много ядерного оружия. Но есть три важных фактора, которые удерживают путина от использования своего оружия как в стратегическом, так и в тактическом плане.

– заметил адмирал.

Почему кремлю невыгодно применять ядерное оружие

По его словам, путин понимает, что любое применение ядерного оружия приведет к огромным негативным последствиям во всем мире и осознает, что ему это невыгодно. Ведь необходимо сохранить отношения с Китаем, чтобы продавать нефть и газ. Также путин хочет продавать товары многим другим странам.

Использование ядерного оружия лишило бы кремль поддержки со стороны многих стран, пытающихся придерживаться узкого курса между поддерживаемыми Западом украинцами и россией.

– объяснил Ставридис.

Адмирал США также отметил, что от применения ядерного оружия хозяина кремля сдерживает и то, что решение может слишком дорого ему стоить.

путин знает, как только перейдет границу, западные ядерные государства перейдут в состояние повышенной готовности, и ответная вероятность ядерного удара растет.

Еще одним фактором, сдерживающим российского президента от использования ядерного оружия, является то, что он сам не хочет идти на ядерную войну. путин понимает, что риски тактического удара превосходят выгоды. Если бы он хотел, то ударил бы по Киеву, Львову и Одессе уже давно.

Однако применить химическое оружие диктатор может

Впрочем, если путин захочет совершить что-то ужасное, он выберет химическое оружие, вероятно, направив его на одну из этих трех городских целей.

"Он продемонстрировал в Сирии безразличие к применению химического оружия своим союзником, президентом Башаром Асадом", – добавил адмирал.

Главе кремля элементарно будет проще врать о своей "непричастности" к использованию химоружия, чем если бы ему пришлось оправдываться после ядерного удара.

Устрашение кремля ядерной ракетой: последние новости

В россии снова взялись за угрозы. Глава роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

В конце июня президент россии владимир путин заявил, что первая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года. Для этого ракета должна пройти все испытания и быть принята на вооружение. Однако "Сармат" только в апреле прошел первый испытательный пуск, поэтому сомнительно, что ее возьмут на дежурство так быстро.

Также на тему – сколько россия тратит каждый день на войну: смотреть видео