Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. По его словам, российский диктатор все еще допускает вариант использования тактического ядерного оружия.
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При каких условиях путин может применить ядерное оружие
Руководитель кремля может решиться на такой шаг из-за отчаяния.
Это (использование ядерного оружия – 24 канал) возможно в ситуации, когда путин потеряют остатки рациональности, то есть в ситуации полной истерики. Такая истерика может возникнуть не из-за ситуации на фронте, а из-за угрозы быстрой потери власти и казни на Красной площади.
– отметил Ижак.
Он добавил, что когда российский диктатор почувствует угрозу своей жизни, то не исключено, что может отдать приказ о применении ядерного оружия.
Выполнят ли подчиненные приказ путина
Впрочем, это еще не означает, что намерения путина будут воплощены в реальность.
Шансов, что этот приказ может быть исполнен, все меньше и меньше. Ведь люди, которые должны его выполнять, понимают, что путин не может им гарантировать безопасность,
– сказал эксперт Национального института стратегических исследований.
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Ядерный шантаж со стороны россии: коротко
- По оценкам специалистов, во временно оккупированном Крыму есть признаки размещения тактического ядерного оружия. Как сообщила гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова, на полуострове восстановили инфраструктуру для поддержки функционирования оружия. Кроме того, россияне создали там спецподразделение для обслуживания соответствующих военных объектов.
- россияне продолжают заниматься ядерным терроризмом на временно оккупированной ЗАЭС. Из-за действий захватчиков 25 августа произошло первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети.
- Энергоблоки ЗАЭС уже подключили к сети. Однако из-за того, что Запорожская АЭС и дальше оккупирована россиянами, остается риск катастрофы, угрожающей всему континенту.
- Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.