Таку думку 24 каналу висловив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. За його словами, російський диктатор все ще допускає варіант використання тактичної ядерної зброї.

Читайте також Усі важелі використали, – Жданов припустив, чи росія може спробувати застосувати ядерну зброю

За яких умов путін може застосувати ядерну зброю

Очільник кремля може наважитися на такий крок через відчай.

Це (використання ядерної зброї – 24 канал) можливо у ситуації, коли путін втратить залишки раціональності, тобто в ситуації повної істерики. Така істерика може виникнути не через ситуацію на фронті, а через загрозу швидкої втрати влади і страти на Червоній площі,

– зазначив Їжак.

Він додав, що коли російський диктатор відчує загрозу для свого життя, то не виключено, що може віддати наказ про застосування ядерної зброї.

Чи виконають підлеглі наказ путіна

Втім, це ще не означає, що наміри путіна будуть втілені у реальність.

Шансів, що цей наказ може бути виконаний, все менше і менше. Адже люди, які мають його виконувати, розуміють, що путін не може їм гарантувати безпеку,

– сказав експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Олексій Їжак припустив сценарій розпаду росії: дивіться відео

Ядерний шантаж з боку росії: коротко