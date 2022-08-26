росія дійсно може спробувати застосувати ядерну зброю. Але мовиться саме про "спробу". Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Варте уваги НАТО почало погрожувати росії, бо ЗСУ показали, що її можна бити, – військовий аналітик

Станом на сьогодні використані усі інструменти, усі важелі, які можуть існувати, у війні звичайною зброєю,

– зауважив військовий експерт.

Захід може вступити у війну

Нещодавно НАТО зробили офіційну заяву про те, що витік радіації на Запорізькій АЕС буде розцінюватися як напад на країни-члени альянсу. У такому випадку може бути застосована 5 стаття, яка означатиме вступ альянсу у війну.

Варто згадати, що навесні Борис Джонсон рішуче наголосив: якщо буде спроба застосування зброї масового ураження, Велика Британія залишає за собою право завдання превентивного удару по території росії. Згодом США уточнили, що йдеться про центр прийняття рішень.

Томагавки (ракета – 24 канал) дуже добре справляються із заглибленими бункерами,

– сказав Жданов.

НАТО розуміє, що росія здебільшого блефує

Зауважимо, раніше подібних заяв з боку НАТО не було. Ситуація на ЗАЕС підштовхнула альянс до більш рішучої позиції, разом з тим західні лідери усвідомлюють: росіяни здебільшого блефують.

Усі розуміють, що росії Запорізька АЕС потрібна ціла і неушкоджена. Вони використовують її як шантаж. Насправді це здебільшого блеф. Дуже ризикований, на межі фолу, але все ж таки блеф,

– підсумував Жданов.

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