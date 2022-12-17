Применит ли Россия ядерное оружие: что говорят в ЦРУ

Россия регулярно звенит ядерным оружием. В то же время в Штатах пока не видят доказательств, что страна-террорист готова его применить.

Уильяма Бернс – глава ЦРУ – заявил, что пока не видит четких доказательств, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие. Очевидно, страна-оккупант просто пытается запугать мир.

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Я думаю, что у бряцание (ядерным – 24 канал) оружием цель – запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия,

– заявил Бернс.

Он подчеркнул, что США предупредили Россию, какие последствия ее ожидают в случае применения ядерного оружия.

Зеленский отреагировал на угрозы Путина

В декабре 2022 года Владимир Зеленский в очередной раз отреагировал на ядерные угрозы Владимира Путина. Во время разговора с французским СМИ украинский лидер отметил, что позволить себе такой шаг, как угрожать ядерным оружием, могут только больные люди.

Президент заявил: ядерная риторика Путина – доказательство слабости и неполноценности.

"Есть только больные, абсолютно больные люди, позволяющие себе такой шаг", – подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский заметил, что готов выйти на ринг с Путиным.