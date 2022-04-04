Заметим, что главная санкция, которая могла бы развалить путинизм – это нефтяное эмбарго, резкое ограничение продажи российской нефти.
Важно Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая развалит путинизм, – Денисенко
Андрей Ермак заявил, что это – пример для других.
Нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше,
– подчеркнул глава ОП.
Нефтяное эмбарго может остановить Путина
Так, ситуация изменится в случае эмбарго на продажу энергии. На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов. Это единственное, что удерживает экономику от еще худшего финансового краха.
Интересно – Денисенко объяснил важность эмбарго: смотрите видео