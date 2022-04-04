Заметим, что главная санкция, которая могла бы развалить путинизм – это нефтяное эмбарго, резкое ограничение продажи российской нефти.

Важно Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая развалит путинизм, – Денисенко

Андрей Ермак заявил, что это – пример для других.

Нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше,

– подчеркнул глава ОП.

Обратите внимание! Если страны не введут для России полное нефтегазовое эмбарго, агрессор может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей.

Нефтяное эмбарго может остановить Путина

Так, ситуация изменится в случае эмбарго на продажу энергии. На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов. Это единственное, что удерживает экономику от еще худшего финансового краха.

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