Зауважимо, що головна санкція, яка могла б розвалити путінізм – це нафтове ембарго, різке обмеження продажу російської нафти.
Важливо Нафтове ембарго – це єдина справжня санкція, яка могла б розвалити путінізм, – Денисенко
Андрій Єрмак заявив, що це – приклад для інших.
Нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще,
– наголосив очільник ОП.
Нафтове ембарго можу зупинити Путіна
Так, ситуація зміниться у разі ембарго на продаж енергії. На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів. Це єдине, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.
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