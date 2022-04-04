Зауважимо, що головна санкція, яка могла б розвалити путінізм – це нафтове ембарго, різке обмеження продажу російської нафти.

Важливо Нафтове ембарго – це єдина справжня санкція, яка могла б розвалити путінізм, – Денисенко

Андрій Єрмак заявив, що це – приклад для інших.

Нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще,

– наголосив очільник ОП.

Зверніть увагу! Якщо країни не запровадять для Росії повне нафтогазове ембарго, агресор може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв.

Нафтове ембарго можу зупинити Путіна

Так, ситуація зміниться у разі ембарго на продаж енергії. На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів. Це єдине, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.

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