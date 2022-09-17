Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт и директор Института мировой политики Евгений Магда. Он также отметил, что еще буквально 8 месяцев назад мы обсуждали то, что миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан – это была первая операция этой организации. Тогда и белорусы получили миротворческий опыт, впервые в истории своей армии.

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По словам Евгения Магды, тогда казалось, что Токаев рискует оказаться под российским влиянием.

Но он достаточно умело выпроводил этих интервентов, сейчас провел конституционные изменения – теперь Токаева не могут обвинить в стремлении узурпировать власть.

– отмечает специалист.

По мнению политического эксперта, Китай сейчас демонстрирует, что он будет более активно "играть" в центральной Азии, это плохой сигнал для россии.

"Мне приходилось слышать о том, что цель Казахстана – выход из ОДКБ, ведь находиться там нет рационального смысла. Возможно, это случится не в этом году, ведь на Востоке принято "держать лицо", – резюмирует Магда.

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