Про це 24 каналу розповів політичний експерт та директор Інституту світової політики Євген Магда. Він також зазначив, що ще буквально 8 місяців тому, ми обговорювали те, що миротворці ОДКБ прибули в Казахстан – це була перша операція цієї організації. Тоді власне й білоруси отримали миротворчий досвід, вперше у історії своєї армії.

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За словами Євгена Магди, тоді нам здавалось, що Токаєв ризикує опинитись під російським впливом.

Але він достатньо вправно випровадив цих інтервентів, зараз провів конституційні зміни – тепер Токаєва не можуть звинуватити у прагненні узурпувати владу,

– зазначає фахівець.

На думку політичного експерта, Китай зараз демонструє те, що він буде більш активно "грати" у центральній Азії, це поганий сигнал для росії.

"Мені доводилось чути про те, що Казахстан має на меті вихід із ОДКБ, адже перебувати там не має раціонального сенсу. Можливо, це трапиться не цьогоріч, адже на Сході заведено "тримати обличчя", – резюмує Магда.

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