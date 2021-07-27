Британию много ругали за смелые и, как многие говорили, безответственные решения. Сначала британцы кололи дозы вакцин с промежутком 12 недель вместо 4.

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Их ругал даже Pfizer

Оказалось, что они таким образом не только сохранили жизни, быстро сделав одну прививку большому количеству людей. Они еще и добились более эффективного и стойкого иммунитета, как показали уже несколько исследований.

Сейчас же они на фоне растущего количества заражений не только не ввели ограничения, а и продолжили ослаблять существующие, фактически убрав их. Объясняли тем, что 70% вакцинировано и когда заканчивать с ограничениями, если не сейчас. А держать ограничения всегда без четкого триггера их полного снятия – очень плохая идея.

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За такой подход Британию не ругал только ленивый

120 ученых подписали открытое письмо, назвав действия правительства безрассудными и сказав, что правительство позорится на весь мир. В результате количество кейсов не достигло даже 100 – 150 тысяч, на которые рассчитывало правительство, а уверено пошло вниз с отметки 54 тысячи. Сейчас уже минус 40% с пика.

Британия показала, что несмотря на новые варианты общество может жить нормальной жизнью при условии вакцинации. Переоценить значение этого "доказательства" для мира сложно.

К чему это я? Если Британия набралась смелости на такой "calculated risk" (как сказал Нил Фергюсон), то и вы можете набраться смелости и пойти сделать себе укол вакцины!

P.S. Крым – это Украина.