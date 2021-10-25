В акции протеста приняли участие представители "Украинского народного совета Донецкой и Луганской областей" и "Восток SOS". Организации объединяют переселенцев из временно оккупированных территорий.

Обратите внимание Чтобы не обсуждать COVID-19 в ОРДЛО, – участник ТКГ рассказал, почему Россия сорвала заседание

Под посольство России принесли "тела" погибших

Перед забором российского посольства в столице Украины участники акции выложили завернутые в полиэтилен символические имитации "трупов". Так демонстрировали критическую ситуацию, которая образовалась на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Люди вышли на акцию с плакатами: "Россия убивает", "Россия сделала из Донбасса концлагерь" и "Дайте доступ к вакцинам".

Россия осуществляет блокаду

Активист Виталий Овчаренко отметил, что собрались с представителями "Восток SOS" и другими активистами, чтобы напомнить о том, что Россия не открывает КПВВ и не дает украинцам уехать из оккупированной территории.

Активисты вышли, чтобы напомнить, что Россия осуществляет блокаду, не дает возможность вакцинироваться сертифицированной вакциной, лишает доступа к медицине.

Читайте также Холодильники уже не для колбасы: в сети показали, что оккупанты делают с умершими от COVID-19

"Россия должна нести ответственность за критическую ситуацию и гибель людей от COVID-19. Даже статистика, которая у них публикуется, свидетельствует о том, что ситуация там крайне сложная. Умерших и больных во много раз больше, чем в Москве. В оккупации проблемы с кроватями в больницах, ИВЛ, с кислородом", – сказал Виталий Овчаренко.

Ситуация с COVID-19 в ОРДЛО: коротко