В акції протесту взяли участь представники "Української народної ради Донеччини та Луганщини" й "Восток SOS". Організації об'єднують переселенців з тимчасово окупованих територій.
Зверніть увагу Щоб не обговорювати COVID-19 в ОРДЛО, – учасник ТКГ розповів, чому Росія зірвала засідання
Під посольство Росії принесли "тіла" загиблих
Перед парканом російського посольства у столиці України учасники акції виклали загорнуті в поліетилен символічні імітації "трупів". Так демонстрували критичну ситуацію, що утворилася на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Люди вийшли на акцію з плакатами: "Росія вбиває", "Росія зробила з Донбасу концтабір" та "Дайте доступ до вакцин".
Росія здійснює блокаду
Активіст Віталій Овчаренко зазначив, що зібралися з представниками "Восток SOS" та іншими активістами, аби нагадати про те, що Росія не відкриває КПВВ та не дає українцям виїхати з окупованої території.
Активісти вийшли, аби нагадати, що Росія здійснює блокаду, не дає можливість вакцинуватись сертифікованою вакциною, позбавляє доступу до медицини.
Читайте також Холодильники вже не для ковбаси: у мережі показали, що окупанти роблять з померлими від COVID-19
"Росія має нести відповідальність за критичну ситуацію та загибель людей від COVID-19. Навіть статистика, яка у них публікується, свідчить про те, що ситуація там вкрай складна. Померлих та хворих у багато разів більше, аніж у самій Москві. В окупації проблеми з ліжками у лікарнях, ШВЛ, із киснем", – сказав Віталій Овчаренко.
Ситуація з COVID-19 в ОРДЛО: коротко
- Ще на початку вересня ситуація з COVID-19 в Донецьку вийшла з-під контролю. Однією з причин навіть назвали поїздки в Росію на так звані "вибори".
- В окупованому Росією Донецьку – справжня катастрофа з коронавірусом. Людям критично не вистачає лікарів та місць у клініках.
- За інформацією журналіста Дениса Казанського, статистику захворюваності окупанти приховують.