Росія зірвала засідання, запросивши на нього учасником, засуджену за тероризм в Україні. Про це 12 жовтня повідомив представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Росія зірвала засідання гуманітарної робочої групи ТКГ

Її роботу знову зірвала своєю появою терористка Майя Пирогова. Це не можна назвати інакше, ніж навмисний зрив Росією переговорів в гуманітарному треку,

– заявив Гармаш.

Це відбулось на тлі закриття КПВВ на Донбасі та "гуманітарної катастрофи, викликаної, спровокованим Москвою, спалахом смертності від коронавірусу".

Окрім того, за словами Гармаша, майже рік тому політичній підгрупі Росії доручили розробити План дій з врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод. Проте країна досі цього не зробила. Саме тому українська делегація в ТКГ не розглядає так званий "мирний план" від представників окупаційної влади, оскільки бойовики не є стороною переговорного процесу.

Зверніть увагу! Станом на 11 жовтня, ситуація з COVID-19 в окупованому Донецьку вийшла з-під контролю. Лікарні не можуть впоратися з величезною кількістю хворих, а тих, хто не зміг побороти недугу, не встигають ховати. На опублікованих кадрах тіла хворих лежать просто у коридорах у сміттєвих пакетах.

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