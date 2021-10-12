Россия сорвала заседание, пригласив на него участницей, осужденную за терроризм в Украине. Об этом 12 октября сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

К теме Оккупанты устроили на Донбассе учения с боевой стрельбой, нарушив договоренности

Россия сорвала заседание гуманитарной рабочей группы ТКГ

Ее работу снова сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова. Это нельзя назвать иначе, чем преднамеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке,

– заявил Гармаш.

Это произошло на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и "гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса".

Кроме того, по словам Гармаша, почти год назад политической подгруппе России поручили разработать План действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Однако страна до сих пор этого не сделала. Именно поэтому украинская делегация в ТКГ не рассматривает так называемый "мирный план" от представителей оккупационных властей, поскольку боевики не являются стороной переговорного процесса.

Обратите внимание! По состоянию на 11 октября, ситуация с COVID-19 в оккупированном Донецке вышла из-под контроля. Больницы не справляются с огромным количеством больных, а тех, кто не смог побороть недуг, не успевают хоронить. На опубликованных кадрах тела больных лежат просто в коридорах в мусорных пакетах.

Последние новости о деятельности Трехсторонней контактной группы