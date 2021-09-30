Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, Москва продвигает идею, чтобы "Донецк" и "Луганск" стали сторонами в ТКГ.

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"Даже появился новый термин – 5 сторон Трехсторонней контактной группы, они так сказали. Якобы у нас 5 сторон в ТКГ и все равны", – объяснил Гармаш.

Именно для этого Москве необходимо внедрение регламента и затягивание процесса переговоров. Таким образом Россия пытается навязать Украине свою субъектность и заставить вести переговоры только с сепаратистами.

Россия хочет внедрить регламент

Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности в ТКГ посол Яшар Халит Чевик отметил во время отчета, что большую часть времени стороны обсуждали на заседании, кто входит в общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня. Хоть СЦКК работает уже 7 лет.

Такая ситуация у нас вообще с ТКГ. Россия не признает себя стороной конфликта, соответственно, мы обсуждаем, кто является стороной конфликта, с кем нам вести диалог. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе

На последнем заседании Россия заставляла ввести регламент в ТКГ, хотя уже 8 лет группа работает без него. Такая потребность появилась потому, что другая сторона захотела ощутить равные возможности.

В то же время Украине дипломатический процесс нужен как тактический инструмент. Речь идет о введении санкций и консолидации международных партнеров против России, поскольку они видят ее неконструктивную позицию.

Гармаш о ситуации в ТКГ: смотрите видео

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