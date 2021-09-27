Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал представитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Арестович. Он отметил, что руководство поделилось на 2 условных партии.
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"Первая считает, что Донбасс это территория Украины, но должна быть на российских условиях, которые помогут обеспечить дальнейшую федерализацию Украины. Есть партия, которая говорит, что присоединим Донбасс. Об этом свидетельствует и проведение выборов, и увеличение расходов", – отметил Арестович.
Он добавил, что Россия пытается создавать серые зоны в политике.
Россия нарушает международное право
По словам Арестовича, на действия Кремля Украина дает ответ. Говорится о заявлениях президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и работе в ТКГ, которая показывает, что Россия нарушает международное право.
Также то, как они провели выборы – это противоречит внутреннему российскому праву. Россия таким образом подвергается дальнейшей международной изоляции,
– сказал спикер ТКГ.
Арестович отметил, что несмотря на осуждение Европарламента и ведущих стран мира, остается открытым вопрос, когда Россия поймет бесперспективность своих действий и необходимость перехода на мирное урегулирование.
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Россия планирует увеличить расходы на Донбасс: что известно
- Кремль утвердил "Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022 – 2024 годы". Оккупированную территорию Донецкой области там называют "Территория 1" ("Т1"), а оккупированную Луганщину – "Территория 2" ("Т2").
- Планируется выделить за 3 последующих года (2022 – 2024) 900 миллиардов рублей. Это 330 миллиардов гривен.
- Представитель одного из разведывательных органов Украины рассказал для СМИ, что "правительством России приняты сценарные программы, направленные на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику".