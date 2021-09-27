По мнению представителя Украины в ТКГ, в случае присоединения Москва бы потеряла все рычаги влияния на Украину.

Важно Россия собралась полностью интегрировать оккупированный Донбасс, – разведка

России это не выгодно, – Гармаш

Никогда не включит. Однозначно России это не выгодно, потому что тогда Россия теряет Донбасс как инструмент ослабления Украины. Донбасс нужен России не как территория, не как люди, хотя трудовые ресурсы активно оттуда выкачивают, ей нужен сам конфликт,

– сообщил Гармаш.

Кремль и дальше будет использовать Донбасс

По мнению Гармаша, Россия и дальше будет использовать Донбасс – насколько ей это позволяет Украина и международное сообщество. Однако Кремль может пойти на признание образований боевиков – как это было в случае с Абхазией и Южной Осетией.

Это будет означать консервацию конфликта, потому что сразу будет подписан договор о коллективной безопасности. Это, конечно, серьезно осложнит решение вопроса военным путем, если не будут работать дипломатические пути,

– уточнил Гармаш.

Еще один вариант развития ситуации – создание так называемого Союзного государства, которое включит все непризнанные республики на пространстве бывшего СССР. Это возможно, подчеркнул Гармаш, если Россия начнет активно поглощать Беларусь.

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Обратите внимание! Гармаш подчеркнул, что так называемые "выборы" в Госдуму стали неприятным сюрпризом для Кремля. Ведь из 650 тысяч владельцев российских паспортов на Донбассе голосовали лишь 200 тысяч.