На думку представника України в ТКГ, у випадку приєднання Москва би втратила усі важелі впливу на Україну.

Важливо Росія зібралася повністю інтегрувати окупований Донбас, – розвідка

Росії це не вигідно, – Гармаш

Ніколи не включить. Однозначно Росії це не вигідно, тому що тоді Росія втрачає Донбас як інструмент послаблення України. Донбас потрібен Росії не як територія, не як люди, хоча трудові ресурси активно звідти викачують, їй потрібен сам конфлікт,

– повідомив Гармаш.

Кремль і далі використовуватиме Донбас

На думку Гармаша, Росія і далі використовуватиме Донбас – наскільки їй це дозволяє Україна та міжнародна спільнота. Проте Кремль може піти на визнання утворень бойовиків – як це було у випадку з Абхазією та Південною Осетією.

Це означатиме консервацію конфлікту, тому що відразу буде підписаний договір про колективну безпеку. Це, звичайно, серйозно ускладнить вирішення питання військовим шляхом, якщо не будуть працювати дипломатичні шляхи,

– уточнив Гармаш.

Ще один варіант розвитку ситуації – створення так званої союзної держави, яка включить усі невизнані республіки на просторі колишнього СРСР. Це можливо, наголосив Гармаш, якщо Росія почне активно поглинати Білорусь.

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Зверніть увагу! Гармаш наголосив, що так звані "вибори" в Держдуму стали неприємним сюрпризом для Кремля. Адже з 650 тисяч власників російських паспортів на Донбасі голосували лише 200 тисяч.