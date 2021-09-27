Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів речник української делегації Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Арестович. Він зазначив, що російське керівництво поділилось на 2 умовні партії.

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"Перша вважає, що Донбас є територією України, але має бути на російських умовах, які допоможуть забезпечити подальшу федералізацію України. Є партія, яка каже, що приєднаймо Донбас. Про це свідчить і проведення виборів, і збільшення видатків", – зазначив Арестович.

Він додав, що Росія намагається створювати сірі зони в політиці.

Росія порушує міжнародне право

За словами Арестовича, на дії Кремля Україна дає відповідь. Мовиться про заяви президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і роботу в ТКГ, яка показує, що Росія порушує міжнародне право.

Також те, як вони провели вибори – це суперечить внутрішньому російському праву. Росія таким чином наражається на подальшу міжнародну ізоляцію,

– сказав речник ТКГ.

Арестович наголосив, що попри осуд Європарламенту та провідних країн світу, залишається відкритим питання, коли Росія зрозуміє безперспективність своїх дій та необхідність переходу на мирне врегулювання.

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