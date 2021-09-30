Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. За його словами, Москва просуває ідею, щоб "Донецьк" і "Луганськ" стали сторонами у ТКГ.

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"Навіть з'явився новий термін – 5 сторін Тристоронньої контактної групи, вони так сказали. Мовляв, у нас 5 сторін у ТКГ і всі рівні", – пояснив Гармаш.

Саме для цього Москві потрібне впровадження регламенту та затягування процесу перемовин. У такий спосіб Росія намагається нав'язати Україні свою суб'єктність та змусити вести переговори лише з сепаратистами.

Росія хоче впровадити регламент

Модератор робочої підгрупи з питань безпеки у ТКГ посол Яшар Халіт Чевік зазначив під час звіту, що більшість часу сторони обговорювали на засіданні, хто входить до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. Хоч СЦКК працює вже 7 років.

Така ситуація у нас взагалі з ТКГ. Росія не визнає себе стороною конфлікту, відповідно, ми обговорюємо, хто є стороною конфлікту, з ким нам вести діалог. Сергій Гармаш Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі

На останньому засіданні Росія змушувала запровадити регламент у ТКГ, хоч уже 8 років група працює без нього. Така потреба з'явилася тому, що інша сторона захотіла відчути рівні можливості.

Водночас Україні дипломатичний процес потрібен як тактичний інструмент. Мовиться про запровадження санкцій та консолідацію міжнародних партнерів проти Росії, оскільки вони бачать її неконструктивну позицію.

Гармаш про ситуацію в ТКГ: дивіться відео

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