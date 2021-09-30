Мінськ – неприйнятна локація, – Костін

Про повернення до очних консультацій заявив глава комітету Ради з питань правової політики і представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін. Водночас він наголосив, що у Мінську ці зустрічі точно не відбуватимуться.

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Наші консультації від березня минулого року проходять у форматі відеоконференції. Тобто, на екрані є людина, а поруч – ще двоє. Ніхто ж з нас не знає, хто ще насправді за екраном перебуває. Це до питання про конфіденційності переговорного процесу,

– сказав Костін.

Він пояснив, що саме тому українська делегація і підтримала можливість повернення до очних зустрічей. Наразі тривають консультації щодо пошуку локації.

"Єдина наша позиція – має бути забезпечена безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації", – зауважив чиновник.

Зверніть увагу! Раніше спікер української делегації для участі у ТКГ Олексій Арестович пояснював, що Україна не повернеться до консультацій у Мінську з двох причин. По-перше, цього не дозволяє пандемія коронавірусу, а, по друге, Київ не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.



Крім того, Мінськ перестали визнавати "нейтральним" після того, як Лукашенко запросив в гості проросійських бойовиків з Донбасу.