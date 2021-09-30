Минск – неприемлемая локация – Костин

О возвращении к очным консультациям заявил глава комитета Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин. В то же время он отметил, что в Минске эти встречи точно не пройдут.

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Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране человек, а рядом – еще двое. Никто из нас не знает, кто еще на самом деле за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса,

– сказал Костин.

Он пояснил, что именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам. Сейчас идут консультации по поиску локации.

"Единственная наша позиция – должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – отметил чиновник.

Обратите внимание! Ранее спикер украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович объяснял, что Украина не вернется к консультациям в Минске по двум причинам. Во-первых, этого не позволяет пандемия коронавируса, а во-вторых, Киев не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.



Кроме того, Минск перестали признавать "нейтральным" после того, как Лукашенко пригласил в гости пророссийских боевиков из Донбасса.