Кадры из переполненных COVID-отделений облетели сеть. На них тела больных лежат прямо в коридорах в мусорных пакетах.

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Даже псевдоминистерство здравоохранения "ДНР" охарактеризовало ситуацию с заболеваемостью коронавируса в отдельных районах Донецкой области "как крайне напряженную". В так называемом ведомстве сказали, что госпитальные базы продолжают работу в условиях "колоссальной нагрузки на систему здравоохранения".

Также в "Минздраве" констатировали, что осложнена работа службы экстренной медицинской помощи, что затрудняет своевременную госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения

Медработники предпринимают титанические усилия для оказания помощи инфицированным пациентам, однако количество больных COVID-19 и пневмонии превышает возможности системы здравоохранения оказывать помощь амбулаторно и стационарно,

– говорится в сообщении.

Из-за этого "МЗ" рекомендуют местным жителям:

не посещать места массового скопления людей;

вакцинироваться;

соблюдать противоэпидемические меры.

В соцсетях пишут, что в день умирают примерно 70 – 90 человек.

Какая ситуация в больницах Донецка: смотрите видео 18+

Заметим, что еще по состоянию на середину сентября на оккупированной части Донецкой области зафиксировали резкое увеличение количества больных коронавирусом. Тогда местные больницы были почти заполнены на 100%, поэтому мест для тяжелых больных осталось мало.