Кадри з переповнених COVID-відділень облетіли мережу. На них тіла хворих лежать просто у коридорах у сміттєвих пакетах.

Важливо У МОЗ анонсували обмежень щодо переміщення між областями: коли і якими будуть нові правила

Навіть псевдоміністерство охорони здоров'я "ДНР" охарактеризувало ситуацію з захворюваністю коронавірусів в окремих районах Донецької області "як вкрай напружену". У так званому відомстві сказали, що госпітальні бази продовжують роботу в умовах "колосального навантаження на систему охорони здоров'я".

Також в "МОЗ" констатували, що ускладнена робота служби екстреної медичної допомоги, що ускладнює своєчасну госпіталізацію пацієнтів до закладів охорони здоров'я

Медпрацівники докладають титанічних зусиль для надання допомоги інфікованим пацієнтам, проте кількість хворих COVID-19 і пневмоніями перевищує можливості системи охорони здоров'я надавати допомогу амбулаторно і стаціонарно,

– мовиться у повідомленні.

Через це "МОЗ" рекомендують місцевим жителям:

не відвідувати місця масового скупчення людей;

вакцинуватися;

дотримуватися протиепідемічних заходів.

У соцмережах пишуть, що на день помирають приблизно 70 – 90 осіб.

Яка ситуація у лікарнях Донецька: дивіться відео 18+

Зауважимо, що ще станом на середину вересня на окупованій частині Донецької області зафіксували різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Тоді місцеві лікарні були майже заповнені на 100%, тож місць для важких хворих залишилось обмаль.