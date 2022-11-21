Кроме того, в целом после потери города заявлений Путина стало меньше. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Как принимаются решения в Кремле

Путин шокирован, что войска России вышли из Херсона,

– отметил Клочок.

По его мнению, не исключено, что командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу принимали это решение. Пока они пытаются выход российских войск из города показать как победу, потому что якобы потеряли там не сотни единиц техники, а меньше. А сейчас, мол, перегруппировываются.

Клочок объяснил, это означает, что на данном этапе принятие решений происходит не только через Путина. Следовательно, есть определенная часть военного руководства, с которой Запад ведет переговоры, заставляя их принимать те или иные решения.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас в Кремле нет единого руководства и позиции относительно того, как будут дальше развиваться события в Украине.

Клочок предположил, как принимаются решения в Кремле: смотрите видео

Россиянам показывают видео с Путиным полугодовой давности

15 ноября на одном из российских каналов показали выступление главы Кремля Владимира Путина. Как рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, диктатор в своей речи наговорил много странных вещей, в частности о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания "Мост воинской славы".

Политтехнолог подчеркнул, что эти причудливые слова от Путина прозвучали в то время, когда в Индонезии проходил саммит G20, а российские войска позорно убегают уже на левом берегу Днепра. Все объясняется довольно просто.

Я убежден, что это была запись от 8 мая этого года. Путина нет, он спрятался в своем бункере. Показывать нечего. Поэтому в России показали старую видеозапись полугодовой давности,

– отметил Шейтельман.

По словам политтехнолога, это видео снимали 8 мая и, вероятно, собирались показать 9-го – в День победы.

"Россияне собирались захватить Мариуполь до 9 мая. Однако у них ничего не получилось, поэтому запись пошла в архив. А сейчас ее оттуда достали", – сказал Шейтельман.