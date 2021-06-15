В "Голосе" заявили, что принятие закона о коренных народах – важный шаг к деоккупации Крыма

Россия на протяжении восьми лет продолжает оккупацию украинского Крыма и целенаправленную политику истребления там коренных народов, в частности, крымских татар. Парламент Украины должен принять соответствующий закон и защитить права коренных народов.

Такое мнение высказал депутат "Голоса" и сопредседатель межфракционного объединения Крымская платформа Рустем Умеров с трибуны Верховной Рады.

В Конституции написано, что права коренных народов определяются законом Украины. Однако за 30 лет соответствующего закона пока не появилось. Важно наконец восполнить этот пробел в законодательстве и дать определение, кто такие коренные народы. Это народы, которые исторически сформировались на территории Украины, имеют собственную культуру, язык и традиции,

– заявил Рустем Умеров.

По его словам, крымские татары, караимы и крымчаки не имеют другой Родины, кроме Украины.

Депутат "Голоса" обратил внимание, что на территории Крыма продолжаются незаконные преследования и заключения крымских татар. В частности, деятельность Меджлиса запрещена, а дети не имеют возможности учиться на родном языке. Важным сигналом людям в Крыму является принятие закона о коренных народах, потому что Украина ежедневно продолжает борьбу за защиту прав своих людей и возвращение своих земель.

Сопредседатель межфракционного объединения Крымская платформа также подчеркнул, что все манипуляции со стороны оккупантов против законопроекта о коренных народах – это элемент гибридной войны и пропаганды. Он пояснил, что представителями национальных сообществ считаются представители других народов в Украине, имеющих другую историческую страну происхождения. Их права в украинском законодательстве защищены законом "О национальных меньшинствах". Сейчас Умеров вместе с коллегами из парламентского комитета по правам человека работает над изменениями в закон О национальных меньшинствах.

Кира Рудик, которая является лидером партии "Голос", подчеркнула, что принятие закона о коренных народах станет важным шагом для деоккупации и реинтеграции Крыма.

Проблема коренных народов является перезревшей. В условиях, когда среди незаконно заключенных украинцев – две трети это крымские татары, закон нужен как никогда. Важно определить, что такие коренные народы как крымские татары, караимы и крымчаки не имеют другой Родины, кроме Украины,

– заявила Кира Рудик.

Депутат подчеркнула, что защита коренных народов – это важный шаг для возвращения Крыма.