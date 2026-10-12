Мадьяр прокомментировал принятие закона об образовании нацменьшинств в Украине

12 октября Верховная Рада 266 голосами приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав на образование коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины". Он помог разблокировать два переговорных кластера для вступления в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отреагировал на принятие закона об образовании национальных меньшинств в Украине.

Что сказал Мадьяр

На своей странице Мадьяр заявил, что украинский парламент принял, а президент Зеленский подписал поправку к Закону Украины "Об образовании", которая, по его словам, "существенно облегчает использование родного языка детьми венгерской национальности в Закарпатье".

Спасибо всем, кто принимал участие в этих важных и успешных переговорах!

– написал венгерский премьер.

Отныне путь Украины в ЕС разблокирован. Ведь только Венгрия пользовалась правом вето.

Это позволяет Украине и ЕС начать переговоры по кластерам "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность". Старт может быть дан уже во вторник, 13 октября, во время заседания Совета по общим вопросам в Люксембурге.

Открытие остальных кластеров планируется до конца 2026 года.

