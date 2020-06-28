В Соединенных Штатах продолжается "пересмотр исторических фигур" на фоне протестов против расизма и движения Black lives matter. После того, как протестующие выразили свое недовольство Колумбом и добились демонтажа статуи Теодора Рузвельта из-под здания Музея естественной истории в Нью-Йорке, в Принстонском университете тоже нашли, как присоединиться к таким действиям.

Высшее учебное заведение переименует одно из зданий своего кампуса, названную в честь 28 президента США Вудро Вильсона, передает BBC.

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Официальная причина таких действий: расистские убеждения Вильсона и его политика. Следовательно, теперь Школа государственного управления и международных отношений имени Вудро Вильсона будет просто называться Принстонской.

За расистские взгляды и политику Вильсона называть что-то его именем неуместно,

– объяснил такое решение президент Принстонского университета Кристофер Айсгрубер.

Заметим, что в начале июня Монмутский университет в штате Нью-Джерси также убрал имя Вильсона из названия одного из своих зданий.

Что известно о Вудро Вильсоне? Вудро Вильсон – 28 президент США, который был у власти с 1913 по 1921 год.



В мире он наиболее известен как инициатор создания Лиги наций – первой международной политической организации, призванной обеспечивать мир. В то же время, Вильсон откровенно выступал за сегрегацию – отделение белого и небелого населения США.



Впрочем, также Вудро Вильсон считается одним из лучших президентов США. В последнем рейтинге он занимает 11 место перед Бараком Обамой, а в 2000-м году его вообще ставили на шестое место перед Томасом Джефферсоном и Джоном Кеннеди.

Протесты в США, поваленные памятники и пересмотр истории: кратко