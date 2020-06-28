Принстонский университет уберет из названия упоминание о президенте Вильсоне из-за его расизма
В Соединенных Штатах продолжается "пересмотр исторических фигур" на фоне протестов против расизма и движения Black lives matter. После того, как протестующие выразили свое недовольство Колумбом и добились демонтажа статуи Теодора Рузвельта из-под здания Музея естественной истории в Нью-Йорке, в Принстонском университете тоже нашли, как присоединиться к таким действиям.
Высшее учебное заведение переименует одно из зданий своего кампуса, названную в честь 28 президента США Вудро Вильсона, передает BBC.
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Официальная причина таких действий: расистские убеждения Вильсона и его политика. Следовательно, теперь Школа государственного управления и международных отношений имени Вудро Вильсона будет просто называться Принстонской.
За расистские взгляды и политику Вильсона называть что-то его именем неуместно,
– объяснил такое решение президент Принстонского университета Кристофер Айсгрубер.
Заметим, что в начале июня Монмутский университет в штате Нью-Джерси также убрал имя Вильсона из названия одного из своих зданий.
Что известно о Вудро Вильсоне?Вудро Вильсон – 28 президент США, который был у власти с 1913 по 1921 год.
В мире он наиболее известен как инициатор создания Лиги наций – первой международной политической организации, призванной обеспечивать мир. В то же время, Вильсон откровенно выступал за сегрегацию – отделение белого и небелого населения США.
Впрочем, также Вудро Вильсон считается одним из лучших президентов США. В последнем рейтинге он занимает 11 место перед Бараком Обамой, а в 2000-м году его вообще ставили на шестое место перед Томасом Джефферсоном и Джоном Кеннеди.
Протесты в США, поваленные памятники и пересмотр истории: кратко
- В США и некоторых других странах мира продолжаются протесты против расизма и насилия со стороны полиции.
- Протесты начались после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. После этого они то затихают, то взрываются с новой силой.
- Участники протестов, среди прочего, требуют снять статуи исторических деятелей, которые, по их мнению, являются символами расизма.
- В частности, к таким относят бывшего президента США Теодора Рузвельта. В Нью-Йорке уже собрались демонтировать его статую, которая стоит возле Американского музея естествознания. Монумент изображает Рузвельта на коне, его пешком сопровождают индеец и темнокожий. Убрать монумент решило именно руководство этого учреждения.
- Ранее во время массовых протестов в Бостоне свалили голову у статуи Христофора Колумба. А в Ричмонде памятник первооткрывателю Америки и вовсе снесли и бросили в реку. Участники протестов считают, что именно открытие Америки Колумбом стало началом работорговли.