Принстонський університет прибере з назви згадку про президента Вілсона через його расизм
У Сполучених Штатах продовжується "перегляд історичних постатей" на тлі протестів проти расизму та руху Black lives matter. Після того, як протестувальники висловили своє невдоволення Колумбом та домоглися демонтажу статуї Теодора Рузвельта з-під будівлі Музею природничої історії у Нью-Йорку, у Принстонському університеті теж знайшли, як долучитися до таких дій.
Вищий навчальний заклад перейменує одну з будівель свого кампусу, названу на честь 28 президента США Вудро Вілсона, передає BBC.
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Офіційна причина таких дій: расистські переконання Вілсона та його політика. Відтак, тепер Школа державного управління та міжнародних відносин імені Вудро Вілсона буде просто називатися Принстонською.
Через расистські погляди й політику Вілсона називати щось його іменем недоречно,
– пояснив таке рішення президент Принстонського університету Кристофер Айсґрубер.
Зауважимо, що на початку червня Монмутський університет у штаті Нью-Джерсі також прибрав ім’я Вілсона з назви однієї зі своїх будівель.
Що відомо про Вудро Вілсона?Вудро Вілсон – 28 президент США, який був при владі з 1913 по 1921 рік.
У світі він найбільш відомий як ініціатор створення Ліги націй – першої міжнародної політичної організації, покликаної забезпечувати мир у світі.Водночас, Вілсон відверто виступав за сегрегацію – відокремлення білого й небілого населення США.
Втім, також Вудро Вілсон вважається одним з кращих президентів США. В останньому рейтингу він займає 11 місце перед Бараком Обамою, а у 2000-му році його взагалі ставили на шосте місце перед Томасом Джефферсоном і Джоном Кеннеді.
Протести у США, повалені пам’ятники й перегляд історії: коротко
- У США та деяких інших країнах світу тривають протести проти расизму й насилля з боку поліції.
- Протести розпочалися після вбивства поліцією афроамериканця Джорджа Флойда наприкінці травня. Після цього вони то стихають, то вибухають із новою силою.
- Учасники протестів, серед іншого, вимагають зняти статуї історичних діячів, які, на їхню думку, є символами расизму.
- Зокрема, до таких зараховують колишнього президента США Теодора Рузвельта. У Нью-Йорку вже зібралися демонтувати його статую, що стоїть біля Американського музею природознавства. Монумент зображує Рузвельта на коні, його пішки супроводжують індіанець та темношкірий. Прибрати монумент вирішило саме керівництво цієї установи.
- Раніше під час масових протестів у Бостоні звалили голову в статуї Христофора Колумба. А у Річмонді пам'ятник першовідкривачу Америки й зовсім знесли й кинули в річку. Учасники протестів вважають, що саме відкриття Америки Колумбом стало початком работоргівлі.