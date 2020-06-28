У Сполучених Штатах продовжується "перегляд історичних постатей" на тлі протестів проти расизму та руху Black lives matter. Після того, як протестувальники висловили своє невдоволення Колумбом та домоглися демонтажу статуї Теодора Рузвельта з-під будівлі Музею природничої історії у Нью-Йорку, у Принстонському університеті теж знайшли, як долучитися до таких дій.

Вищий навчальний заклад перейменує одну з будівель свого кампусу, названу на честь 28 президента США Вудро Вілсона, передає BBC.

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Офіційна причина таких дій: расистські переконання Вілсона та його політика. Відтак, тепер Школа державного управління та міжнародних відносин імені Вудро Вілсона буде просто називатися Принстонською.

Через расистські погляди й політику Вілсона називати щось його іменем недоречно,

– пояснив таке рішення президент Принстонського університету Кристофер Айсґрубер.

Зауважимо, що на початку червня Монмутський університет у штаті Нью-Джерсі також прибрав ім’я Вілсона з назви однієї зі своїх будівель.

Що відомо про Вудро Вілсона? Вудро Вілсон – 28 президент США, який був при владі з 1913 по 1921 рік.



У світі він найбільш відомий як ініціатор створення Ліги націй – першої міжнародної політичної організації, покликаної забезпечувати мир у світі.Водночас, Вілсон відверто виступав за сегрегацію – відокремлення білого й небілого населення США.



Втім, також Вудро Вілсон вважається одним з кращих президентів США. В останньому рейтингу він займає 11 місце перед Бараком Обамою, а у 2000-му році його взагалі ставили на шосте місце перед Томасом Джефферсоном і Джоном Кеннеді.

Протести у США, повалені пам’ятники й перегляд історії: коротко