Покарання для вандалів: Трамп підписав закон про захист пам'ятників
У США на людей, які руйнують пам'ятники або меморіали, чекатиме позбавлення волі. Відповідний указ підписав американський президент Дональд Трамп.
Президент США підписав спеціальний указ
Глава Білого дому пригрозив, що на вандалів чекають "довгі тюремні терміни". Про це Трамп повідомив у своєму твіттері.
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Мені тільки що випала честь підписати дуже серйозний указ, який захищає американські монументи, меморіали та статуї. Довгі тюремні терміни передбачені за ці акти беззаконня, які вчиняють проти нашої великої країни,
– написав Трамп.
Трамп дозволив арештовувати вандалів
Раніше Трамп уже дозволив федеральному уряду арештовувати вандалів. При цьому глава Білого дому підкреслив, що порушників можна карати і заднім числом.
Зазначимо, що нещодавно прямо перед Білим домом вандали намагались знести кілька статуй. Під гарячу руку, зокрема, й потрапила статуя експрезидента Ендрю Джексона. Поліція затримала кілька осіб.
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Багато пам'ятників зруйнували під час акцій протесту
Особливо багато монументів постраждали під час антирасистських протестів, які прокотились США після смерті Джорджа Флойда. Найбільше діставалось пам'ятникам Христофорові Колумбу. Його багато хто звинувачує у жорстокому ставленні до корінного населення США – індіанців.